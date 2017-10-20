Женщин предложили помечать

Марка одежды Off-White выпустила женскую кожаную байкерскую куртку с белой надписью Woman («Женщина») на спине. Модель появилась на сайте итальянского интернет-ретейлера LuisaViaRoma, где ее можно купить за 1800 евро.

Короткая черная куртка выполнена с белыми полосками вдоль рукавов и на переднем кармане. Молния украшена бахромой.

Фото: Off-White 1 /2

11 октября Off-White выпустила новую коллекцию осень-зима 2017. В линейку вошло женское прозрачное боди с кружевами черного и белого цвета, под которым можно носить нижнее белье. По словам создателей коллекции, эта вещь состоит из кружева и трикотажа и идеально подходит для праздников.

Off-White — молодой бренд мужской и женской одежды, созданный Вирджилом Абло (Virgil Abloh), стилистом рэпера Кэнни Уэста. Основные материалы бренда — деним, хлопок и мягкий трикотаж.