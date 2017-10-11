Девушкам предложили обнажиться к зимним праздникам

Марка одежды Off-White выпустила новую коллекцию осень-зима 2017. Об этом в среду, 11 октября, сообщает HypeBae.

В линейку вошло женское прозрачное боди с кружевами черного и белого цвета, под которым можно носить нижнее белье. По словам создателей коллекции, эта вещь состоит из кружева и трикотажа и идеально подходит для праздников.

Боди можно купить за 630 долларов в интернет-магазинах. Как заявляет издание, эту вещь можно комбинировать с брюками и юбками.

В конце июля сообщалось, что Off-White посвятила новую коллекцию принцессе Диане. Выход линейки приурочен к 20-летию со дня ее смерти. В соцсети была размещена фотография, где собраны несколько десятков снимков принцессы. Она подписана так: «Одна женщина — 40 образов Off-White».

Off-White — молодой бренд мужской и женской одежды, созданный Вирджилом Абло (Virgil Abloh), стилистом рэпера Кэнни Уэста. Основные материалы бренда — деним, хлопок и мягкий трикотаж.