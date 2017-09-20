LuisaViaRoma и Missoni показали эксклюзивную баскетбольную майку

Итальянский бренд LuisaViaRoma и марка Missoni показали в ролике эксклюзивную баскетбольную майку, выпущенную в честь Анджелы Миссони, которая занимает пост креативного директора компании 20 лет. Видео редакция «Ленты.ру» получила в среду, 20 сентября.

На кадрах модель ходит по улицам города в представленной майке желтого цвета. На спине указаны названия брендов. Предмет гардероба можно будет купить с 22 сентября.

LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых брендов.