Бывшего стилиста Канье Уэста позвали в Versace

Новым креативным директором итальянского модного дома Versace может стать Вирджил Абло, который сейчас занимает аналогичный пост в Off White. Об этом в четверг, 31 августа, сообщает The Glossy.

По информации издания, модельер уже обсуждает детали будущего контракта. Однако официальных комментариев ни от одной из сторон пока не поступало.

Дом моды Versace был основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997 году бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.

Вирджил Абло — основатель и креативный директор марки Off White, также он был личным стилистом рэпера Канье Уэста. В конце августа 2017 года он представил совместный проект со спортивной маркой Nike. Речь идет о коллекции обуви The Ten. Дизайнер по-новому офоррмил ключевые модели, в том числе Air Jordan 1, Hyperdunk и AirMax. Обувь будет продаваться в московском ЦУМе.