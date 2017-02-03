Риккардо Тиши покинет Givenchy после 12 лет работы

Креативный директор модного дома Givenchy Риккардо Тиши покинет свой пост после 12 лет работы. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Harper's Bazaar. Представленные в январе мужская коллекция осень-зима 2017 и новая кутюрная линейка стали для дизайнера последними.

«У меня особая привязанность к Дому Givenchy и его прекрасной команде. Я хочу поблагодарить группу LVMH и месье Бернара Арно за предоставленную мне возможность на протяжении долгих лет делиться своим творчеством», — сказал Тиши и добавил, что теперь он сосредоточится на своих личных интересах. О том, кто займет его место, пока не сообщается.

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Клиентками дома были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.

Новинка марки — капсульная коллекция одежды Rottweiler, куда вошли футболки, рубашки, свитшоты, обувь, сумки и аксессуары с принтом, изображающим ротвейлера. Все вещи выполнены в темных тонах с рисунком, нанесенным белыми штрихами.