Givenchy выпустил коллекцию одежды с ротвейлерами

Французский модный дом Givenchy представил новую капсульную коллекцию одежды на весенне-летний сезон. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Линейка получила название Rottweiler, в нее вошли футболки, рубашки, свитшоты, обувь, сумки и аксессуары с принтом, изображающим ротвейлера. Вся коллекция выполнена в темных тонах с рисунком, нанесенным белыми штрихами.

Вещи будут представлены в московском ЦУМе.

Фото: Givenchy 1 /4

Givenchy — французский модный дом, основан в 1952 году Юбером де Живанши. Специализируется на выпуске одежды, обуви, аксессуаров и парфюмерии. Клиентками дома были Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди. Пост креативного директора занимает Риккардо Тиши, он работает в модном доме с 2005 года.

В декабре 2016 года марка представила видео, снятое в рамках новой рекламной кампании. Основное действие разворачивается в пустынной местности, где модели бегают по барханам и чертят круги на песке. Кадры перемежаются со съемками в студии, в которых принимала участие, в том числе, российская модель Ирина Шейк.