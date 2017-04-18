Ценности
 

Versace отразил в солнцезащитных очках эволюцию ДНК бренда

Перейти в «Мою Ленту»

Итальянский модный дом Versace представил новую коллекцию солнцезащитных очков. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

По словам представителей бренда, «высокая функциональность и изысканный дизайн новых оправ отражают постоянную эволюцию ДНК бренда». В основе коллекции, согласно пресс-релизу, лежит баланс между культовой роскошью и современной легкостью.

В коллекцию вошли оправы разных цветов и форм. Они будут представлены в фирменных бутиках модного дома.

Дом моды Versace был основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997 году бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Модель Джиджи Хадид сняла рекламную кампанию Versus Versace
Versace променял высокую моду на бизнес
Versace устроил моделям скачки по сельской местности
Последние новости
СМИ сообщили о возможном развертывании Сил самообороны Японии из-за ракет КНДР
Россияне раскритиковали федеральный центр за бюджетные траты на Крым
В России рухнули цены на соль
Эксперты сочли Матильду из фильма Учителя похожей на крысу
Канадский бобер повел за собой 150 коров
В Грузии визит Лаврова в Сухум назвали посягательством на суверенитет страны
Названа самая популярная у российских туристов страна на лето
Ценности
Ценности
 — 
09:31 Сегодня
Жан Кассегрен

«Люди перестают сходить с ума по ультрамодным аксессуарам»

Жан Кассегрен: эксперт, знающий все о стиле парижанок
11:32 Сегодня

Британский школьный учитель собрал коллекцию советских машин

09:58 Сегодня

Chanel обновила коллекцию украшений Coco Crush

18:27 17 апреля 2017

Maison Margiela перевыпустил черную футболку 1994 года

Ценности
 — 
08:02 15 апреля 2017

Большая крокодила

Взгляд простого парня на новый Porsche Panamera
11:04 Сегодня

Genesis создаст конкурента BMW 6-Series

18:09 17 апреля 2017

Французы вдохновились хохломой и космонавтами

15:14 17 апреля 2017

Vacheron Constantin предложил россиянам хронограф за 2 миллиона рублей

Ценности
 — 
00:19 14 апреля 2017

«Наверное, я мазохист»

Филипп Старк: панк-коммунист, создающий яхты для российских миллиардеров
16:06 17 апреля 2017

Chanel показала «идеальное воплощение парижанки»

13:42 17 апреля 2017

Cтилист Киры Найтли сделала чехлы для смартфонов Google

14:16 17 апреля 2017

Vans перевыпустил классические модели

Россия
«Его пнут как котенка или пройдут мимо»
Почему родители аутистов боятся, что дети их переживут
«Конфликт между Россией и США — конец цивилизации»
Возможна ли на самом деле война двух ядерных держав
Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить уроки с пропагандой наркотиков
Пьяный пациент избил анестезиолога в Алтайском крае
Последний прыжок
Чемпионку Европы по спортивным танцам спасет сложная операция
Из квартиры безработной москвички украли миллион рублей и 30 тысяч евро
Количество автомобилей в московском регионе «на бумаге» превысило 8 миллионов
Все материалы
Мир
A female supporter of the Muslim Brotherhood and ousted Egyptian President Mohamed Mursi shouts slogans against the military and interior ministry, during a protest in front of barbed wire, army soldiers and the riot police at El-Thadiya presidential palace in Cairo, November 15, 2013. Supporters of Mursi staged one of their largest protest marches in weeks on Friday, a day after Egypt's military-backed government lifted a three month state of emergency.Thousands of demonstrators marched in different neighborhoods of Cairo and in several cities around the country. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)Сиси против исламизма
Почему авторитарные методы президента Египта бессильны в борьбе с радикалами
Former French Economy Minister and candidate for the next presidential election, Emmanuel Macron leaves the University of Lille, during a political rally for his movement, En Marche! (Forward!) in Lille, Tuesday, March 14, 2017.Макрон восходящий
Какие силы двигают к вершине власти во Франции лидера объединения «Вперед!»
Эрдоган глобального масштаба
На международной арене Соединенные Штаты все чаще ведут себя как Турция
Абэ и Пенс попробуют убедить Китай активнее взаимодействовать с КНДР
Появилось видео митинга противников изменения конституции в Турции
Family members of a Kashmiri Muslim pilgrim wait outside the closed gate of a hajj house as they wait to send him off for the annual hajj pilgrimage to the holy city of Mecca, in Srinagar, Indian-controlled Kashmir, Wednesday, Aug. 10, 2016. The hajj pilgrimage, which is among the five pillars of Islam, attracts around 3 million Muslims worldwide each year. (AP Photo/Mukhtar Khan)Неси свой полумесяц
Легко ли быть мусульманином в стране священных коров
Правозащитники уличили США в приведшей к гражданским жертвам небрежности в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Демонстрация эстонцев в Петербурге в апреле 1917 годаЭстония, которую мы потеряли
Как страна отмечает столетие независимости
В Грузии визит Лаврова в Сухум назвали посягательством на суверенитет страны
В Киргизии школьники отравились неизвестным газом во время уроков
Депутат Рады провел зажженной свечой себе по лицу
Савченко признала потерю Украиной Донбасса
Депутат Рабинович предупредил о проплаченных провокациях в Одессе 2 и 9 мая
Захарченко пригласил мэра Днепропетровска в окоп напротив
Все материалы
Финансы
Норвежья болезнь
Примет ли Великобритания «норвежский вариант» взаимодействия с ЕС
Ценам на нефть предсказали скачок до 65 долларов за баррель
США пересмотрят торговое соглашение с Южной Кореей
В Крыму выдано более миллиона карт «Мир»
Рим эпохи упадка
Как экономика Италии теряет свою промышленность и останавливается в развитии
Медведев заявил о переходе экономики России к росту
Курс доллара упал ниже 56 рублей
Все материалы
Бизнес
Шашечки под облаками
Появится ли в России воздушное такси
В России рухнули цены на соль
В пресс-службе Усманова обвинили Навального во лжи
Суд рассмотрит новый иск о банкротстве Изоляционного трубного завода
Страховщики ожидают девятикратный рост продаж электронных ОСАГО
Чиновники придумали способ поддержать производство Sukhoi Superjet
Глава Росстандарта поручил к 2025 году заменить советские ГОСТы
Все материалы
Силовые структуры
Американский опыт и российские пулеметы
Зачем Росгвардии штурмовой пулемет
Махмуд ВелитовНе так помянули
В Москве судят имама Махмуда Велитова за оправдывающую терроризм проповедь
Семь поколений
США впервые за сорок лет начали испытания авианосца нового типа
Задержан работавший у Соборной мечети в Петербурге таксист-вербовщик ИГ
Россия и Египет обсудят поставки оборудования для «Мистралей»
В Японии удвоят численность женщин в вооруженных силах
Предполагаемого организатора теракта в Петербурге нашли по телефонным контактам
Все материалы
Наука и техника
Пусть льет
Когда лето перестанет отличаться от зимы
Очумелые ручки
Как собрать iPhone и компьютер своими руками
В Канаде исчезла река
Гигантского моллюска-червя показали на видео
Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации, февраль 1917 года«Ленин был готов дать независимость Украине»
Как российская революция в 1917 году породила украинскую
У Цереры обнаружили гигантскую водную оболочку
Сверхмассивным черным дырам нашли новое место во Вселенной
Все материалы
Спорт
«Столица полного превосходства»
Невероятный Промес, спаситель Лунев, стабильный Дзюба — в итогах 23-го тура РФПЛ
Между первой и второй
Как СКА дважды за три сезона победил в Кубке Гагарина
Фанаты забросали футболистов «Копенгагена» мертвыми крысами
Фигурист Ковтун опоздал на летящий на командный ЧМ в Токио самолет
Шотландский футболист заработал пенальти после театрального падения
Болельщик погиб на футбольном матче в Аргентине
Юношеская сборная России по хоккею обыграла белорусов на чемпионате мира
Все материалы
Культура
«В отношениях с женщинами Эйнштейн был многолик»
Оскароносный режиссер Рон Ховард — о своем новом сериале «Гений» и его герое
Владимир Тучков: Почему Россия не Европа
Что роднит отечественное стихосложение с сибирскими медведями
Они вам еще покажут
Линч, Ханеке, Коппола, Звягинцев: главные премьеры 70-го Каннского фестиваля
Лана Дель Рей вдохновилась конфликтом США и КНДР и написала песню
Учитель пристыдил Поклонскую и давших заключение по «Матильде» экспертов
Минкульт и Фонд кино договорились о субсидиях на отечественные фильмы 2017 года
Опубликованы результаты расследования смерти Принса
Все материалы
Интернет и СМИ
Пост оплачен
Реклама продолжает мозолить глаза, но ученые придумали против нее супероружие
«Ахи-вздохи, малолетки-дуры»
Зачем MTV возвращает в эфир шоу, взорвавшее мозг целому поколению
Женская психоделика
Кто стоит за самой загадочной и пугающей блондинкой интернета
Дуров оправдал «чистки» друзей в соцсетях засорением мозга
Испуганный россиянин атаковал дрон воображаемыми гранатами
В «Воображуле» признали стрижку «гитлерюгенд» неуместной
Ведущего «Орла и решки» обвинили в «пропаганде извращенного секса»
Все материалы
Ценности
Жан Кассегрен«Люди перестают сходить с ума по ультрамодным аксессуарам»
Жан Кассегрен: эксперт, знающий все о стиле парижанок
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Британский школьный учитель собрал коллекцию советских машин
Chanel обновила коллекцию украшений Coco Crush
Genesis создаст конкурента BMW 6-Series
Французы вдохновились хохломой и космонавтами
Chanel показала «идеальное воплощение парижанки»
Все материалы
Путешествия
Шик — это по-нашему
Самое дорогое российское жилье на Airbnb
Весь покрытый зеленью
Как выглядит один из самых красивых островов мира — португальский Сан-Мигел
В половине индийских отелей ввели сухой закон
Названа самая популярная у российских туристов страна на лето
Российские путешественники уличили ведущих «Орла и решки» во лжи
Эксперты нашли самый дешевый в мире шашлык
Стадион "Санкт-Петербург Арена", на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, где пройдут матчи Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира по футболу 2018.Поездка за мячом
Как Кубок конфедераций изменит российские города
Все материалы
Из жизни
Быть «Мисс Россией»
Как изменились стандарты красоты россиянок с начала XXI века
«Те, кто думает, что здесь сказка, ошибаются»
История москвички, переехавшей в Париж
Грязная девчонка
Она начинала с краж и автостопа, а закончила созданием стомиллионного бизнеса
Plus-size блогер призвала полных женщин гордиться своими формами
В Таиланде змея напала на мотоциклиста
В США ящерица стала офицером полиции
Адриана Лима снялась обнаженной вместе с пасхальным зайцем
Все материалы
Угадай машину по звуку
Еще один тест, в котором машины надо узнавать по звуку двигателей
Лучшие автомобильные интерьеры года
10 самых крутых салонов. По мнению американцев
Mitsubishi, «Москвич» и Lada: редкие лимузины со всего мира
Удлиненные седаны автомобильных марок, для которых лимузины – большая редкость
Суперкар за пять баксов
Разбитые суперкары по цене «Соляриса». Или чашки кофе
Qoros и Koenigsegg раскрыли совместный асимметричный электросуперкар
Alfa Romeo Giulia QV, BMW M3 и Cadillac ATS-V сравнили в дрэге
В Шанхае представили роскошный электрокроссовер
Все материалы
Чудеса селекции
Что получится, если скрестить квартиру с дачей: опыт россиян
Такая парадная
Что скрывается за стенами коммунальных квартир Петербурга
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
Российских владельцев жилья в Великобритании заставят раскрыть свои имена
Закатали в цемент
Архитектор решил пожить на заводе, и вот что из этого вышло
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Названы позволяющие быстро заработать на жилье в Москве профессии
Все материалы