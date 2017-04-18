Versace отразил в солнцезащитных очках эволюцию ДНК бренда

Итальянский модный дом Versace представил новую коллекцию солнцезащитных очков. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

По словам представителей бренда, «высокая функциональность и изысканный дизайн новых оправ отражают постоянную эволюцию ДНК бренда». В основе коллекции, согласно пресс-релизу, лежит баланс между культовой роскошью и современной легкостью.

Фото: Versace 1 /3

В коллекцию вошли оправы разных цветов и форм. Они будут представлены в фирменных бутиках модного дома.

Дом моды Versace был основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997 году бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.