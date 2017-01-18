Versace променял высокую моду на бизнес

Руководство итальянского модного дома Versace приняло решение не участвовать в неделе высокой моды, которая состоится в феврале в Париже. Об этом сообщает Harper's Bazaar. Это связано с недавним сокращением общего количества показов компании с восьми до шести.

В модном доме реализовывают новую стратегию развития, согласно которой основной успор будет делаться на более коммерчески успешных показах ready-to-wear. Versace не впервые игнорирует неделю высокой моды, свои коллекции марка не представляла с 2004 по 2012 год.

Дом моды Versace был основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997 году бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.