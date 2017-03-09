Модель Белла Хадид сняла рекламную кампанию Versus Versace

Американская топ-модель Джиджи Хадид попробовала себя в качестве фотографа и сняла новую рекламную кампанию для Versus Versace. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает Harper's Bazaar.

В главной роли выступил молодой человек модели — Зейн Малик. Вместо профессиональных камер Хадид решила снимать на iPhone и простые цифровые фотоаппараты. Съемки проходили в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе.

Джиджи Хадид — американская модель, является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, кроме того, она снялась для календаря Pirelli 2015 года. В декабре 2016 года Британский Совет моды признал ее моделью года.

Дом моды Versace был основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997 году бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.