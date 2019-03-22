Gucci решил продавать «грязную» обувь по 870 долларов

Итальянский модный дом Gucci выпустил «грязную» обувь. Об этом сообщает The Independent.

Речь идет о кроссовках из коллекции Cruise 2019 с красно-зелеными фирменными полосками компании, которые намеренно выглядят потертыми и выцветшими от старости.

На официальном сайте люксовой марки говорится, что винтажный дизайн модели навеян спортивным стилем 1970-х.

Обувь доступна в трех вариантах расцветки. Стоимость одной пары составляет 870 долларов (около 57 тысяч рублей).

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В феврале специалисты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали Gucci самым популярным модным брендом в мире. Также, согласно их отчету, самыми часто запрашиваемыми в поисковиках продуктами бренда стали классическая сумка на ремне Soho Disco bag и ремень с логотипом Gucci.

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