Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба

Бюджетный ирландский бренд Primark разместил в своем Instagram-аккаунте рекламную кампанию, в которой снялась девушка без переднего резца. На это обратили внимание журналисты Metro.

На снимке модель Симон Лу (Symone Lu) представляет черный купальник и желтую вязаную тунику, показывая язык на камеру. Рядом с ней — плюс-сайз модель Люси Кнель (Lucy Knell) в бикини с разноцветным цветочным принтом.

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Поклонники марки с восторгом восприняли новую кампанию и поделились личным опытом в соцсетях. «В 18 лет мне пришлось четыре месяца жить без переднего зуба после аварии. Это, конечно, подкосило мою самооценку. Я прикрывала рот всякий раз, когда улыбалась, смеялась… Потом я даже боялась разговаривать. Если бы я тогда увидела это фото, все было бы по-другому», — призналась одна пользовательница соцсети. «Я не знаю, как эта девушка потеряла зуб. Я воспринимаю это как политику Primark, который в своих кампаниях показывает реальных людей», — похвалила другая пользовательница.

Ранее в мае креативный директор итальянского модного дома Gucci Алессандро Мишель представил новую линию губной помады, в рекламе которой снялась беззубая панк-певица Дэни Миллер. На одном рекламном снимке крупным планом запечатлена улыбка Миллер с ярко-красным оттенком на губах. На фото видно, что у певицы нет двух верхних резцов.

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