Ребенок с дефектом кожи попал на рекламные плакаты бренда

Мальчик с витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») принял участие в рекламной кампании ирландского модного бренда Primark. Об этом сообщает Metro.

Фотографии мальчика, демонстрирующего одежду марки, появились в виде плакатов в магазинах и на официальном сайте Primark.

Британская благотворительная организация Changing Faces, поддерживающая людей с дефектами лица и тела, выразила свою признательность компании.

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«Мы были рады видеть юную модель с витилиго в последней рекламной кампании Primark. Молодые люди с особенностями кожи рассказывали, насколько им важно видеть таких же, как они, в медиа, в мире моды и в общественной жизни, — поделилась глава Changing Faces Беки Хьюитт. — Такие модели помогают бороться с предрассудками, связанными с особенностями внешности, а также доказывают, что красивы те, кто остается собой».

В феврале 2018 года британский бренд Missguided выпустил женские манекены размера plus-size с необычной внешностью. Компания выставила в своих магазинах манекены со шрамами, веснушками, растяжками и пигментными пятнами, чтобы такие покупатели могли гордиться индивидуальными особенностями своего тела.

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