Кожные заболевания и растяжки на теле стали поводом для гордости у женщин

Британский бренд Missguided провел акцию, выпустив женские манекены размера plus-size с непривычной внешностью, сообщает Metro.

Missguided выставил в своих магазинах манекены со шрамами, веснушками, растяжками и пигментными пятнами, чтобы поощрить покупателей гордиться индивидуальными особенностями своего тела. Кампания MakeYourMark показывает обычным людям, что они тоже могут быть моделями, несмотря на полноту и дефекты кожи.

Изначально компания планировала разместить в торговых залах манекены разного роста и комплекции. Целью было представить весь размерный ряд от 24 до plus-size. Теперь к ним добавились еще и манекены с несовершенствами кожи.

Фото: Missguided 1 /4

В настоящее время необычные манекены представлены в магазинах Missguided в Лондоне и Кенте.

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В показах начавшейся 16 февраля в Лондоне Недели моды приняли участие модели агентства Ugly, специализирующегося на людях с нестандартной внешностью. По мнению организаторов показа, некрасивые участники должны освежить и разнообразить шоу. Среди отобранных моделей — бывший солдат с непропорционально огромными руками, девушка-инвалид, татуированный игрок в регби и полутораметровая уроженка Шри-Ланки. «Мы не стараемся заработать на человеческих недостатках, мы избавляем людей от комплексов», — пояснил основатель агентства Марк Френч.

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