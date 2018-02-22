Кейт Миддлтон показала загадочный рисунок на теле

Кейт Миддлтон, жена британского принца Уильяма, во время совместного с мужем визита в Сандерленд нанесла на руку рисунок хной мехенди, сообщает Mirror.

Мехенди герцогине Кембриджской нанесла 18-летняя художница Шаджида Бегум (Shajida Begum) во время встречи Кейт с посетительницами нового культурного центра в Сандерленде. Рисунок на тыльной стороне кисти руки представлял собой абстрактный цветочный орнамент, поскольку изображение людей и животных в исламе не разрешается.

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Рисунок хной мехенди — традиционная «временная татуировка», широко распространенная у женщин Ближнего Востока. Наносится тонкой кистью или палочкой с пастой из хны на руки, лицо и другие части тела. Полностью смывается за 1-2 недели.

В феврале 2018 года Кейт Миддлтон надела на прием в Букингемском дворце платье Erdem с рюшами. Прием, устроенный по инициативе Кейт и супруги принца Эдварда графини Софи в Букингемском дворце для деятелей моды и журналистов, был посвящен открытию выставки Commonwealth Fashion Exchange.

На встречу с модным редактором Анной Винтур, супермоделью Наоми Кэмпбелл, дизайнером Стеллой Маккартни и другими известными людьми из fashion-мира герцогиня Кембриджская надела платье средней длины с рюшами и с принтом в виде розочек от дизайнера турецкого происхождения Эрдема Моралиоглу (бренд Erdem). Эксперты моды назвали ее одеяние «бабушкиным халатиком».

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