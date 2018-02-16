Некрасивым и толстым людям нашли неожиданное место работы

В показах начавшейся 16 февраля в Лондоне Недели моды примут участие модели агентства Ugly, специализирующегося на людях с нестандартной внешностью, сообщает Fashion Network.

По мнению организаторов показа, некрасивые участники должны освежить и разнообразить шоу. Среди отобранных моделей — бывший солдат с непропорционально огромными руками, девушка-инвалид, татуированный игрок в регби и полутораметровая уроженка Шри-Ланки. «Мы не стараемся заработать на человеческих недостатках, мы избавляем людей от комплексов», — пояснил основатель агентства Марк Френч.

Модельное агентство Ugly работает с 1969 года. В числе его моделей люди, внесенные в книгу рекордов Гиннесса: самый высокий мужчина в мире Султан Козен и Элани Дэвидсон, тело которой покрывают 2520 пирсинговых проколов. Агентство сотрудничает с многими международными брендами.

Это не первый случай работы моделей с нестандартной внешностью в fashion-индустрии. В феврале 2018 года американка Эшли Грэм, которая считается самой полной супермоделью, снялась в рекламе купальников вместе со своей 53-летней матерью Линдой. Эшли Грэм уже появлялась на обложках журналов Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour и Elle UK. Грэм — первая нестандартная модель, которая снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

