Надевшую дешевое платье телеведущую заподозрили в увеличении груди

Зрители заподозрили ведущую утренней программы британского телеканал ITV Кейт Гэррэуэй в увеличении груди. Об этом сообщает The Sun.

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Гэррэуэй появилась в программе «Доброе утро, Британия» в подчеркивающем грудь платье цвета фуксии. Поклонники задались в Twitter вопросом о внезапно увеличившейся визуально груди ведущей. «Что она туда подложила?» — спросил один из зрителей. Другой высказал предположение, что телезвезда сделала срочную операцию по увеличению размера.

Загадку раскрыла работающая с Гэррэуэй стилист Дебби Харпер, пояснившая, что все дело в конструкции лифа платья. Одежда ценой всего 13 фунтов стерлингов (1299 рублей на российском рынке) была куплена в Zara.

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