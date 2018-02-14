Полуголая супермодель свалилась со скалы

Супермодель Кейт Аптон упала в воду со скалы во время съемки для журнала Sports Illustrated, сообщает Metro.

Аптон позировала топлес, прикрыв грудь руками, в длинной многослойной юбке-саронге, на небольшой скале посреди бурлящего потока. В это время Аптон оступилась и упала в воду, открыв грудь. Кроме того, у нее задралась юбка, и обнаженные бедра модели попали в кадр.

Аптон не получила травм в результате падения и восприняла инцидент с юмором.

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В феврале 2018 года американская супермодель Кейт Аптон обвинила в сексуальных домогательствах Пола Марчиано, креативного директора и соучредителя марки Guess. В своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте. Пост собрал более 40 тысяч лайков.

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