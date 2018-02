Раздевшуюся при собаках Беллу Хадид обвинили в масонстве и участии в оргиях

Американская стилистка Мими Каттрелл опубликовала в Instagram фото полуобнаженной модели Беллы Хадид в компании двух собак.

puppy’s first day shopping A post shared by Mimi Cuttrell (@mimicuttrell) on Jan 31, 2018 at 7:15pm PST

Кадр сделан в примерочной нью-йоркского магазина What Goes Around Comes Around. Хадид держит на руках свою новую собаку, имя которой она не сообщила. Рядом стоит пес Каттрелл по имени Мейз. Каттрелл прокомментировала фото подписью «первый шопинг для щеночка», однако некоторые пользователи усмотрели в фото иные смыслы.

Одна из комментаторов заподозрила Хадид в работе на масонский культ богини Семирамиды и участии в оргиях. «Она все время голая, так что она, конечно, работает на недоброго старого рогатого бога и культ лунной богини», — дополнила свой пост пользовательница чуть ниже. «Зачем все время раздеваться? Это фото даже не эротично», — выразил недоумение другой комментатор.

Многие комментаторы обратили внимание на животное и призвали Хадид помнить, что собака — не аксессуар.

Семирамида (Шаммурамат) — в аккадской мифологии легендарная царица Ассирии, славившаяся своим коварством. Древнегреческие авторы часто путали ее с богиней Иштар. В масонской традиции Семирамида не почитается. Британский теолог-протестант XIX века Александр Хислоп считал, что Римская католическая церковь выросла из религиозного культа, основанного в Месопотамии Семирамидой и упоминаемым в Библии царем Нимродом, но его труды не нашли поддержки среди историков.

