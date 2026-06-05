Стало известно о новом месте работы Прилепина

Прилепина сделают проректором Горного Института в Петербурге по идеологической работе

Писателя и общественного деятеля Захара Прилепина (настоящее имя — Евгений) сделают проректором Горного Института в Санкт-Петербурге по воспитательной и идеологической работе. О новой должности стало известно «Фонтанке».

Издание указало, что предложение Прилепину поступило от ректора университета Владимира Литвиненко, который в прошлом возглавлял ученый совет, в котором свою диссертацию защищал президент России Владимир Путин.

Писатель во время работы Книжного салона в Северной столице в конце мая подтвердил информацию о назначении. «Я нашел работу в вашем прекрасном городе: мне ее предложили, и я с большим удовольствием согласился», — делился Прилепин, не раскрывая подробностей.

В конце 2025 года Прилепин посещал Горный Институт в Петербурге. Тогда он утверждал, что Запад не планирует останавливать войну против России, и противостоящие Европе и США страны ждут от Москвы лидерства на научном и культурном фронтах.

Еще раньше Прилепин признавался, что хочет уйти на специальную военную операцию (СВО).