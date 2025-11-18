Россия
17:46, 18 ноября 2025Россия

Объявивший об уходе на СВО Прилепин оказался в Петербурге

Объявивший об уходе на СВО писатель Захар Прилепин оказался в Санкт-Петербурге
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Объявивший об уходе на специальную военную операцию (СВО) писатель и политик Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений) оказался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Форпост Северо-Запад».

Как рассказало издание, 17 ноября Прилепин приехал в город, чтобы принять участие во встрече в Санкт–Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

В ходе выступления писатель заявил, что Запад не планирует останавливать войну против России, и противостоящие Европе и США страны ждут от Москвы лидерства на научном и культурном фронтах.

Захар Прилепин говорил, что собирается уйти на СВО, так как готов «отвечать за свои слова». Также он заявлял, что после того, как ему исполнилось 50 лет, он не готов проводить жизнь за написанием книг на диване. «Какой смысл в этом?» — критиковал такое времяпрепровождение писатель. Прилепин объявлял, что планирует попасть на фронт уже в ноябре. Седьмого ноября он побывал в Забайкальском крае.

    Все новости