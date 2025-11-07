Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 7 ноября 2025Россия

Объявивший об уходе на СВО Прилепин оказался на Дальнем Востоке

Объявивший об уходе на СВО писатель Прилепин оказался с лекцией в Забайкалье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Объявивший об уходе на специальную военную операцию (СВО) писатель, публицист и политик Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин оказался с лекцией в Забайкалье. Это следует из сообщения губернатора Забайкальского края Александра Осипова в Telegram.

Как рассказал чиновник, Прилепин прочитал в регионе лекцию «Русская литература как оружие Победы». Из сообщений СМИ Дальнего Востока следует, что мероприятие прошло сегодня, 7 ноября.

Захар Прилепин заявлял, что собирается уйти на СВО, так как готов «отвечать за свои слова». Также он заявлял, что после того, как ему исполнилось 50 лет, он не готов проводить жизнь за написанием книг на диване. «Какой смысл в этом?» — критиковал такое времяпрепровождение писатель.

Прилепин объявлял, что планирует попасть на фронт уже в ноябре.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    Расцвет «магазинов для бедных» в России объяснили

    На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

    В поведении Трампа заметили странности

    Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

    Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

    Выпуск стали в России рухнул

    В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

    В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

    В Европе раскрыли последствия запрета на мультивизы для уже получивших шенген россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости