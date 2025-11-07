Объявивший об уходе на СВО Прилепин оказался на Дальнем Востоке

Объявивший об уходе на СВО писатель Прилепин оказался с лекцией в Забайкалье

Объявивший об уходе на специальную военную операцию (СВО) писатель, публицист и политик Захар (настоящее имя — Евгений) Прилепин оказался с лекцией в Забайкалье. Это следует из сообщения губернатора Забайкальского края Александра Осипова в Telegram.

Как рассказал чиновник, Прилепин прочитал в регионе лекцию «Русская литература как оружие Победы». Из сообщений СМИ Дальнего Востока следует, что мероприятие прошло сегодня, 7 ноября.

Захар Прилепин заявлял, что собирается уйти на СВО, так как готов «отвечать за свои слова». Также он заявлял, что после того, как ему исполнилось 50 лет, он не готов проводить жизнь за написанием книг на диване. «Какой смысл в этом?» — критиковал такое времяпрепровождение писатель.

Прилепин объявлял, что планирует попасть на фронт уже в ноябре.