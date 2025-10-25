Россия
07:43, 25 октября 2025Россия

Прилепин объяснил свое решение подписать контракт и вернуться на СВО

Желание довести все до логического финала сподвигло Прилепина вернуться на СВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Писатель Захар Прилепин объяснил свое решение подписать контракт и вернуться в зону специперации (СВО). На это было несколько причин, расскащал он в интервью ТАСС.

«В первую очередь, взрослая жизнь обучила тому, что надо за какие-то свои слова отвечать», — сказал писатель. Он несколько раз повторил, что, если сможет восстановиться, вернется в зону боевых действий. Сначала в больнице, затем — при встрече с боевыми товарищами, позднее — в разговоре со Скоттом Риттером.

Второй причиной стали военнослужащие подразделения, в котором служил Прилепин, отдавшие жизни ради победы в конфликте. «Попытайся, хотя бы попытайся, приложи какие-то попытки, чтобы это до какого-то логического финала довести», — объяснил он.

Третья причина — глобальная, она возникла из-за напряженных отношениях с западными странами. Также Прилепин выделил личную причину.

«Мне 50 лет исполнилось, и я сижу и думаю: "Ну что ты, на пенсию собрался? Ты так себя плохо чувствуешь? Ты сейчас теперь ляжешь на свой диван и будешь писать книги? Какой смысл в этом?"» — поделился писатель.

Ранее источники из окружения Прилепина заявили, что во время ближайшего съезда партии «Справедливая Россия — За правду» («СРЗП») он может объявить о выходе из нее.

