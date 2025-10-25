Стало известно о возможном выходе Прилепина из «СРЗП»

РИА Новости: Прилепин может объявить о выходе из «СРЗП»

Писатель Захар Прилепин во время ближайшего съезда партии «Справедливая Россия — За правду» («СРЗП») может объявить о выходе из нее. Об этом стало известно РИА Новости от источника в окружении Прилепина.

«Скорее всего, на съезде скажет, что уходит в заместители лидера партии Сергея Миронова, а следом приостановка членства и уход в зону СВО», — рассказал источник.

Отмечается, что также во время съезда партия вернет себе название «Справедливая Россия».

Ранее Прилепин заявил, что Украина даже вне Североатлантического альянса (НАТО) представляет опасность для России.