Прилепин оценил опасность Украины для России

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Украина даже вне Североатлантического альянса (НАТО) представляет опасность для России. Об этом заявил писатель и публицист, офицер Росгвардии Захар (Евгений) Прилепин в беседе с ТАСС.

«В том виде, в котором Украина сейчас находится [вне НАТО], она представляет опасность. Она обстреливает Россию (...) Вот это Украина, которая представляет опасность. И то, что она не вступает в НАТО, не отменяет ничего», — оценил опасность Украины Прилепин.

По его словам, президент России Владимир Путин вместе с американским лидером Дональдом Трампом обсуждал другие гарантии безопасности для РФ и Украины, а фраза про невступление в НАТО была произнесена «для публики».

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО. Он также сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе этот вопрос.

