Трамп рассказал о гарантиях безопасности для Украины

Трамп: Гарантии безопасности Украине будут не в формате НАТО

Гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на борту Air Force 1, который направляется на Аляску, трансляцию вел Белый дом.

«Вместе с европейскими странами. Не в формате НАТО, этого не произойдет, но вместе с Европой да, это возможно», — заявил американский лидер, отвечая на вопрос о возможности США предоставить гарантии для Украины.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным будет подниматься территориальный вопрос. По его словам, этой встречей он хочет добиться того, что Москва и Киев сядут за стол переговоров для обсуждения возможных путей урегулирования конфликта.