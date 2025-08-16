Мир
04:44, 16 августа 2025Мир

Трамп высказался о согласовании с Путиным гарантий безопасности для Украины

Трамп сообщил, что они с Путиным во многом согласовали гарантии безопасности
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. Трамп высказался об этом в интервью Fox News.

Американскому президенту задали вопрос, завершится ли конфликт обменом территориями и гарантиями безопасности для Киева, которые не будут связаны с Североатлантическим альянсом.

«Я думаю, что это те пункты, которые мы обсуждали. И это те пункты, по которым мы на самом деле в основном договорились», — ответил глава США.

Ранее Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского признать, что тот многое теряет в конфликте с Россией. В связи с этим американский лидер посоветовал украинскому коллеге согласиться на сделку с Москвой по урегулированию конфликта.

