Трамп призвал Зеленского признать потери в конфликте

Трамп: Зеленский должен согласиться, что многое теряет в конфликте с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского признать, что тот многое теряет в конфликте с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканала Fox News.

В связи с этим американский лидер посоветовал Зеленскому согласиться на сделку с Москвой по урегулированию конфликта. «Я имею в виду, вы знаете, президент Зеленский должен согласиться, это ужасная война, в которой он много теряет», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что дальнейшая судьба мирного соглашения зависит от украинского лидера.

До этого глава США дал оценку завершившемуся саммиту с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, встреча прошла «на десятку» по десятибалльной шкале