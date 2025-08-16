Трамп обратился к Зеленскому

Трамп: Договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского

Президент США Дональд Трамп обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявив, что дальнейшая судьба мирного соглашения зависит от него. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского», — сообщил он по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Он посоветовал лидеру Киева заключить сделку с «могучей державой».

Глава США также дал оценку завершившемуся саммиту. По его мнению, встреча прошла «на десятку». В свою очередь, Путин оценил состоявшийся диалог как «очень хороший».

Ранее американский президент заявил, что в ходе саммита с российским лидером им удалось договориться по очень многим пунктам. Однако по ряду ключевых аспектов, включая разрешение конфликта на Украине, сделки пока нет.

