Прилепин заявил о планах попасть на фронт в ноябре

Писатель Захар Прилепин заявил, что рассчитывает попасть на фронт в ноябре
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Писатель и публицист Захар Прилепин рассчитывает вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) в ноябре. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Он уточнил, что его контракт с военным ведомством уже физически подписан. «Принимающая сторона на словах уже сказала: "Да, конечно же, заходи". Я рассчитываю [попасть в подразделение] в ноябре», — заявил писатель.

Ранее Захар Прилепин объяснил свое решение подписать контракт и вернуться в зону СВО.

В конце октября стало известно, что писатель снова собрался на СВО.

Прилепин заключал контракт с Росгвардией в январе 2023 года. Затем писатель объявил, что в связи со службой его полномочия как сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» приостановлены.

