Прилепин снова собрался на СВО

Писатель Прилепин решил заключить новый контракт с Минобороны и поехать на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Писатель и публицист Захар Прилепин снова собрался на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Он планирует заключить новый контракт с Минобороны России и отправиться на передовую. Об этом стало известно Telegram-каналу Daily Storm.

Как утверждает агентство ТАСС, сейчас Прилепин находится в Донбассе.

Публицист решил переподписать контракт еще несколько месяцев назад, о чем упомянул в интервью бывшему аналитику разведки Корпуса морской пехоты США Скоту Риттеру.

Прилепин заключал контракт с Росгвардией в январе 2023 года. Затем писатель объявил, что в связи со службой его полномочия как сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» приостановлены.

До этого публицист заявлял, что возможная передача Украине ракет Tomahawk от США будет означать передачу Венесуэле баллистических ракет «Орешник».

