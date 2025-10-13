Россия
16:53, 13 октября 2025Россия

В России захотели ответить «любезностью на любезность» в вопросе поставок Tomahawk ВСУ

Публицист Прилепин: Передача ВСУ Tomahawk означает передачу Венесуэле «Орешника»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy / AP

России следует ответить «любезностью на любезность» в вопросе возможных поставок США ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил в Telegram российский писатель и публицист Захар Прилепин.

По его словам, отправка Киеву этих ракет будет автоматически означать передачу Венесуэле, Кубе и Никарагуа баллистических ракет «Орешник». Кроме того, после этого Северная Корея получит от России «вообще все, что попросит, по-братски». Он иронично отметил, что намерение президента США Дональда Трампа обсудить передачу Tomahawk ВСУ является проявлением «любезности», и захотел ответить соответственно.

«Мы, впрочем, тоже можем это [передачу ракет Венесуэле] обсудить. Вот, мол, передали, волнуемся теперь за вас, как вы там в Вашингтоне (...) Любезностью на любезность надо отвечать», — порассуждал Прилепин.

Ранее Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет Tomahawk. В частности, американский лидер пригрозил президенту России Владимиру Путину, что если урегулировать конфликт не удастся, то «для него это плохо кончится».

В свою очередь, в ответ на угрозы Трампа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал мем о подводной лодке.

    Все новости