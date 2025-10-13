«Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, затронув тему украинского конфликта и поставок Киеву ракет Tomahawk. В частности, Трамп выразил уверенность в том, что его российский коллега Владимир Путин согласится на урегулирование конфликта, а если этого не произойдет, то российского лидера ждут последствия.

Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует ... А если он не урегулирует — для него это плохо кончится Дональд Трамп президент США

Также в ходе выступления американский президент раскрыл подробности своего телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Трамп назвал хорошим состоявшийся диалог. По его словам, украинский лидер рассказал, какие виды вооружения нужны Киеву. В частности, он попросил предоставить Вооруженным силам Украины Tomahawk.

Однако Трамп намерен поставить Украине эти ракеты только в том случае, если конфликт не удастся урегулировать другими методами. При этом президент США подчеркнул, что готов обсудить их возможную поставку Киеву лично с Путиным.

Что говорит Зеленский о поставках Украине ракет Tomahawk?

Зеленский и Трамп за последние дни созванивались дважды — 11 и 12 октября. Украинский лидер заявлял, что беседы были продуктивными, однако позднее он признался, что в США еще не приняли окончательного решения о поставках Tomahawk.

Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа. Мы рассчитываем на такие решения, но посмотрим Владимир Зеленский президент Украины

Несмотря на то, что соответствующее решение Трамп еще не принял, Зеленский уже начал определять цели для удара этими ракетами. Он уверяет, что Вооруженные силы Украины будут использовать Tomahawk исключительно по военным целям, не задевая гражданские объекты.

Президент Украины пояснял, что Киеву нужны эти ракеты для достижения одной цели — оказать давление на Россию. По его мнению, в России боятся, что США все-таки предоставят ВСУ Tomahawk, и этим нужно воспользоваться.

Реакция на возможные поставки Tomahawk в России

В Кремле выражали обеспокоенность касательно поставок Украине Tomahawk. Как заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сейчас вокруг конфликта нарастает напряжение, и поставка ракет его лишь усилит. Кроме того, Песков указывал на то, что Tomahawk может быть в ядерном исполнении, и заокеанские военные эксперты должны это понимать.

Однако страх перед этим оружием у России не возникает, отмечал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, так что надавить на Россию при помощи него у Украины не выйдет.

Нас Tomahawk не испугать, да вообще Россию испугать невозможно. Где он [Зеленский] это увидел и услышал — это тайна Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Колесник также отмечал, что Tomahawk — это мощное оружие, однако даже оно не способно изменить ход специальной военной операции.