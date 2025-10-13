Трамп выразил уверенность в готовности Путина пойти на урегулирование конфликта

Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп убежден, что его российский коллега Владимир Путин согласится пойти на урегулирование конфликта на Украине. Трансляция выступления американского лидера ведется на официальном сайте Белого дома.

«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует», — сказал Трамп. При этом он подчеркнул, что США все равно «будут действовать».

Американский лидер также пригрозил Путину, что если урегулировать конфликт не удастся, то «для него это плохо кончится».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, если ему удастся склонить Россию к переговорам.