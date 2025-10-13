Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:30, 13 октября 2025Мир

Трамп выразил уверенность в готовности Путина пойти на урегулирование конфликта

Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование украинского конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп убежден, что его российский коллега Владимир Путин согласится пойти на урегулирование конфликта на Украине. Трансляция выступления американского лидера ведется на официальном сайте Белого дома.

«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует», — сказал Трамп. При этом он подчеркнул, что США все равно «будут действовать».

Американский лидер также пригрозил Путину, что если урегулировать конфликт не удастся, то «для него это плохо кончится».

Ранее глава Украины Владимир Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, если ему удастся склонить Россию к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали нефтебазу в Крыму

    Военный эксперт раскрыл тайну анонсированного Путиным мощного оружия

    Трамп назвал условие поставок Украине ракет Tomahawk

    В животе 11-дневного младенца обнаружили близнеца-паразита

    Найден природный способ остановить порчу продуктов

    Стоимость проезда по МСД проиндексировали

    Украина получила от Нидерландов противоминный корабль

    Трамп выразил уверенность в готовности Путина пойти на урегулирование конфликта

    Блиновская попросила суд об отсрочке от отбывания наказания

    Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости