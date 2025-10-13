Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

Зеленский сообщил о планах выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию

Украина может выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если американский лидер сумеет оказать влияние на Россию, склонив ее к переговорам по украинскому конфликту. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, его слова приводят «Новости. Live».

«Если он [Трамп] это сделает, я надеюсь, и дай Бог, чтобы он смог это сделать. Конечно, в таком случае мы его выдвинем [на Нобелевскую премию] и с гордостью поздравим», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что перемирие не всегда является завершением вооруженного конфликта, однако это в любом случае станет большим шагом к его завершению.

В 2025 году лауреатом Нобелевской премии мира стала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.