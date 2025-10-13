Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:49, 12 октября 2025Бывший СССР

Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

Зеленский сообщил о планах выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина может выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если американский лидер сумеет оказать влияние на Россию, склонив ее к переговорам по украинскому конфликту. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, его слова приводят «Новости. Live».

«Если он [Трамп] это сделает, я надеюсь, и дай Бог, чтобы он смог это сделать. Конечно, в таком случае мы его выдвинем [на Нобелевскую премию] и с гордостью поздравим», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что перемирие не всегда является завершением вооруженного конфликта, однако это в любом случае станет большим шагом к его завершению.

В 2025 году лауреатом Нобелевской премии мира стала лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грозный-Сити» против Эльбруса. Выбор дизайна 500-рублевой купюры обернулся скандалом. Почему Центробанк отменил голосование?

    Аэропорт Волгограда ограничил работу

    Самолет потерпел крушение рядом с аэропортом в США

    Теплолюбивых животных Московского зоопарка перевели в теплые вольеры

    FPV-дроны атаковали российский город

    Туристка упала со скалы в российском регионе

    На Западе раскрыли страх ВСУ в зоне СВО

    Сборная Белоруссии потеряла шансы сыграть на чемпионате мира по футболу

    Зеленский пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

    Сбой произошел в работе крупнейшего криптокошелька

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости