Побывавшую в плену у возлюбленного в Казахстане россиянку обвинили в клевете

На побывавшую в плену у возлюбленного в Казахстане россиянку завели дело

На россиянку Анастасию, которая 10 дней была в плену у возлюбленного в Казахстане, завели уголовное дело и обвинили в клевете. Подробности публикует Baza в Telegram.

Женщина утверждает, что бывший избранник Рустам насильно удерживал ее, избивал, побрил налысо, а также не позволял забрать ребенка. Полиция Казахстана возбудила уголовное дело, однако позже его прекратила ввиду отсутствия доказательств обвинений.

Кроме того, против женщины завели уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Родственники мужчины заявили, что конфликт пары начался после расставания. Известно, что они состояли в отношениях с 16 лет, воспитывали общего ребенка и жили на две страны. По их словам, о незаконном удержании и похищении ребенка Анастасия сообщила после разрыва с экс-партнером.

В то же время разбирательства продолжаются в России. В мае Новосибирский районный суд выдал документ, обязав до завершения процесса вернуть ребенка матери. Отмечается, что исполнительный лист направили в Алматы, но ребенка не вернули, поскольку отец не согласен с решением российского суда.

В жалобе мужчина указал, что не получал уведомлений о процессе. Кроме того, он сослался на результаты казахстанской судмедэкспертизы, по которым мальчик хочет остаться с отцом. Российские правоохранители должны дать оценку данным доводам.

В марте попавшую в рабство в Мьянме россиянку освободили. Женщина оказалась в плену, соблазнившись предложением о высокооплачиваемой работе, как и многие другие ее соотечественники.