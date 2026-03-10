Реклама

Попавшую в рабство в Мьянме россиянку освободили

Зарина Дзагоева
Фото: Stringer / Reuters

Попавшую в рабство в Мьянме россиянку удалось освободить силами МВД РФ в Таиланде, Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) и Министерства иностранных дел РФ. Об этом рассказал «Известиям» вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, у россиянки отобрали паспорт и держали насильно в неволе. Она попала в плен, соблазнившись предложением о высокооплачиваемой работе, как и многие другие ее соотечественники. В настоящее время она находится в центре временного содержания иностранных граждан Мьянмы.

Ранее посол России в Мьянме рассказал, что в 2025 году диппредставительство РФ помогло вызволить из рабства в кол-центрах этой страны Азии восемь россиян. Операции проводились совместно с Министерством иностранных дел и местными правоохранительными органами.

