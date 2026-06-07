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Забота о себе
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15:30, 7 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла главные опасности «немого» инфаркта

Кардиолог Байдина: Безболевой инфаркт зачастую опаснее классического
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Инфаркт без боли зачастую опаснее обычного сердечного приступа, предупредила кардиолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Валентина Байдина. Главные его опасности врач раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«При типичном болевом синдроме человек быстрее обращается за помощью, и врачи могут своевременно восстановить кровоток, провести тромболизис и спасти ему жизнь. В случае "тихого" инфаркта этого не происходит, из-за чего на сердце формируется рубец, развивается нарушение сократимости миокарда, что в дальнейшем приводит к хронической сердечной недостаточности», — объяснила врач. Кроме того, при «немом» инфаркте сохраняется риск острых осложнений: аритмий, кардиогенного шока, отека легких, добавила кардиолог.

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Доктор отметила, что в группе повышенного риска «тихого» инфаркта находятся люди с сахарным диабетом. При этом она уточнила, что от безболевого сердечного приступа не застрахованы и те, у кого нет этого заболевания.

Ранее терапевт и кардиолог Сергей Вечтомов рассказал о причине постоянной сухости во рту. По его словам, симптом чаще всего указывает на заболевания эндокринной системы.

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