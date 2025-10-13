Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 13 октября 2025Мир

Трамп поговорил с Зеленским

Трамп заявил о проведении хорошего разговора с Зеленским
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хороший разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в ходе своего выступления, которое транслируется на официальном сайте Белого дома.

«У нас сегодня утром был очень хороший разговор ... мы обсудили, какие именно виды вооружения им нужны», — подчеркнул американский глава.

12 октября президенты Украины и США провели телефонный разговор второй раз за два дня.

Ранее, 11 октября, прошел предыдущий телефонный разговор президентов двух стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Женщина увлеклась теориями заговора и поставила под угрозу собственный брак

    В США российский «Адмирал Горшков» прозвали нафталиновым шариком

    Дом престарелых раскритиковали за сексуальные танцы

    Вылечившиеся от рака груди женщины рассказали о сексе после диагноза

    На Западе заявили о появлении новой линии фронта против России

    Вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

    Трамп вновь обвинил своих предшественников в кризисе на Украине

    В аэропортах двух российских городов ввели временные ограничения

    БПЛА атаковали Одессу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости