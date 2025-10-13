Трамп поговорил с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хороший разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в ходе своего выступления, которое транслируется на официальном сайте Белого дома.
«У нас сегодня утром был очень хороший разговор ... мы обсудили, какие именно виды вооружения им нужны», — подчеркнул американский глава.
12 октября президенты Украины и США провели телефонный разговор второй раз за два дня.
Ранее, 11 октября, прошел предыдущий телефонный разговор президентов двух стран.