Трамп поговорил с Зеленским

Трамп заявил о проведении хорошего разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел хороший разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в ходе своего выступления, которое транслируется на официальном сайте Белого дома.

«У нас сегодня утром был очень хороший разговор ... мы обсудили, какие именно виды вооружения им нужны», — подчеркнул американский глава.

12 октября президенты Украины и США провели телефонный разговор второй раз за два дня.

Ранее, 11 октября, прошел предыдущий телефонный разговор президентов двух стран.