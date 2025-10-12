Мир
В Кремле заявили о крайней обеспокоенности возможной передачей Киеву ракет Tomahawk

Песков: Тема возможных поставок Tomahawk Киеву вызывает крайнюю обеспокоенность
Дмитрий Воронин

Фото: Handout / Reuters

Тема возможной передачи американских ракет Tomahawk Киеву вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность, о чем говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь идет об особенном оружии, которое может быть представлено как в безъядерном, так и в ядерном исполнении, отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что соответствующие поставки обсуждаются в условиях, когда «со всех сторон нагнетается напряженность», и, хотя в России продолжают говорить о готовности к мирному урегулированию, а президент США Дональд Трамп указывает на необходимость садиться за стол переговоров, представители ЕС и Украины «демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле».

В ответ на уточняющий вопрос корреспондента Песков также напомнил, что, по данным российских спецслужб, украинцы способны изготовить так называемую грязную бомбу. «Представьте себе — ракета с большим радиусом действия взлетает и летит, и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении», — обрисовал он возможное развитие событий, подчеркнув, что заокеанские военные эксперты должны это понимать.

Ранее сообщалось, что в ходе вчерашнего телефонного разговора президентов США и Украины поднимался в том числе вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk. Российские власти в связи с возможностью такого шага указывали на то, что он нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

