МИД повторил позицию Путина по поставкам Украине Tomahawk

МИД РФ указал на позицию Путина по передаче Киеву Tomahawk

Официальный представитель МИД России Мария Захарова повторила позицию президента РФ Владимира Путина по поставкам Украине ракет Tomahawk. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Она напомнила, что в соответствии с заявлением российского лидера, передача данного вооружения Киеву нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Дипломат обратила внимание, что вопрос состоит даже не столько в том, что ракеты окажутся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в том, что их применение без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что поставки Украине крылатых ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации конфликта, однако не смогут изменить ситуацию на фронте. До этого аналогичное мнение высказал замглавы МИД России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что сам факт передачи будет означать качественное изменение политической ситуации.