В МИД назвали последствия передачи Tomahawk Украине

Замглавы МИД РФ Рябков: передача Tomahawk не повлияет на ход СВО

Передача Вашингтоном американских ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) никак не повлияет на ход специальной военной операции (СВО), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

При этом заместитель министра подчеркнул, что сам факт передачи будет означать качественное изменение политической ситуации.

«Применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению», — отметил Рябков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Киев намерен использовать ракеты Tomahawk для ударов по гражданским.