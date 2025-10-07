Мир
13:04, 7 октября 2025Мир

В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

Песков: Поставки Tomahawk Украине станут серьезным витком эскалации конфликта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Поставки Украине крылатых ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации конфликта, но не смогут изменить ситуацию на фронте. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел по фронтам для киевского режима», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что практически принял решение по передаче ракет Tomahawk Украине. При этом он подчеркнул, что не добивается эскалации конфликта.

До этого президент России Владимир Путин утверждал, что использование Киевом ракет Tomahawk в случае их передачи негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

