03:04, 7 октября 2025Мир

«Хочу выяснить, что они с ними сделают». Трамп высказался о возможных поставках Tomahawk Украине

Трамп заявил, что практически принял решение о поставках ракет Tomahawk Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Так политик ответил на вопрос о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву.

При этом глава Белого дома отметил, что практически принял решение по Tomahawk. Однако Трамп не пояснил, в чем оно заключается.

Думаю, я хочу выяснить, что они с ними сделают — куда они их отправят, наверное. Мне бы пришлось задать этот вопрос

Дональд ТрампПрезидент США

О том, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk, ранее сообщало издание The Wall Street Journal. Украинский лидер Владимир Зеленский попросил у президента США крылатые ракеты на закрытой встрече. По данным The Telegraph, американский президент оценил просьбу «чрезвычайно позитивно».

В России предупредили США о последствиях поставок Tomahawk ВСУ

Передача украинской армии дальнобойных крылатых ракет Tomahawk обнулит позитивные тенденции в отношениях Вашингтона и Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях

Владимир ПутинПрезидент России

Депутат Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что у ВСУ нет инфраструктуры для запуска ракет Tomahawk. По его словам, ситуацию на поле боя не изменит никакое оружие, которое было и будет передано Украине. Он добавил, что Москва будет реагировать на любые изменения в оперативной обстановке и отвечать на нанесенные удары.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что поставки ракет Tomahawk Украине негативно повлияют на отношения США и России.

Если такое решение будет принято, это затруднит решения по всем другим возможным договоренностям. Просядут и договоренности по Украине после этого. Если будет принято такое решение, то ситуация обострится. Мы будем принимать соответствующие меры

Алексей ЧепаПервый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

Передачу Украине ракет Tomahawk сочли бесполезной

Передача Киеву ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, пишет Strategic Culture. Авторы назвали американские ракеты примером очередного «иллюзорного чудо-оружия», рекламируемого НАТО и западными СМИ.

Кроме того, журналист и аналитик Патрик Хеннингсен отметил, что Украина не получит новейшие модификации ракет Tomahawk, а старые не будут эффективны.

Мы опять говорим о чудо-оружии. Они действительно верят, что это каким-то образом изменит ход битвы

Патрик ХеннингсенЖурналист и аналитик

При этом военный аналитик Юрий Кнутов напомнил, что у России есть несколько средств борьбы с Tomahawk. Он заявил, что если США передадут Украине ракеты, то они станут целью российских ЗРК «Витязь».

