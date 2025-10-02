«Нам придется воевать вблизи своих границ». В США устроили панику из-за ядерного оружия России. Что напугало американцев?

NI: Размещение Россией ЯО в Венесуэле приведет ко второму Карибскому кризису

Возможное размещение Россией ядерного оружия (ЯО) в Венесуэле спровоцирует второй Карибский кризис. О таких последствиях предупреждает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

Как отмечает автор материала, идея предоставить Москвой подобные гарантии безопасности Каракасу на фоне резкой эскалации ситуации со стороны президента США Дональда Трампа приведет к резкому обострению обстановки в мире. По его словам, Вашингтону даже может придется вести боевые действия вблизи своих границ.

США необходимо дать понять [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро и России, что если с ядерным оружием что-то случится, то Каракас понесет такие разрушения, которые не видели с 1945 года. Мы приближаемся к периоду, когда США, а не России, придется сражаться с поддерживаемым из-за рубежа врагом по соседству National Interest американский журнал

При этом как отметила в беседе с «Лентой.ру» политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова, Россия не рассматривает сейчас подобный сценарий.

Эксперт обратила внимание, что размещение российского ядерного оружия в Венесуэле маловероятно и несет издержки как для Москвы, так и Каракаса.

«Это не укладывается в российскую стратегию в регионе, которая, пока еще геополитически нейтральна. И венесуэльская сторона тоже не пойдет на это, потому что существуют юридические и правовые ограничения, такие как договор Тлателолько. Это же грозит и ухудшением отношений России с другими странами региона, если бы подобное решение было принято», — резюмировала исследователь.

Как США продвигают слухи о российском ядерном оружии?

Как отмечает NI, впервые слухи о якобы размещении российской стороной ядерного оружия в Латинской Америке возникли в 2019 году. Тогда поддерживающий президента США Дональда Трампа конгрессмен Марио Диас-Баларт заявил журналисту Такеру Карлсону, что Россия «разместила ядерное оружие в Венесуэле».

Политик не представил никаких доказательств, лишь добавив, что Москва «поставила ракеты латиноамериканским социалистам»

Спекуляции вокруг «ядерной угрозы» набрали обороты в том же году на фоне непризнания США итогов выборов в Венесуэле и переизбрания Мадуро. Тогда американское руководство продвигало слухи о якобы посадке в 2018 году российского бомбардировщика, который технически способен нести ядерные заряды. Эта информация не получила подтверждение.

При этом авторы материала отмечают со ссылкой на источники, что администрация Трампа боится самой идеи появления ЯО в Западном полушарии. Хотя эксперты отрицают ее реалистичность, они прорабатывают возможные ответные меры.

Может усилиться экономическая изоляция Венесуэлы, чтобы окончательно подорвать зависимость Мадуро от поддержки России. Как было с Кубой в 1960-е годы, американцы могут задействовать флот, чтобы изолировать Каракас и заставить его отказаться от ядерной угрозы, атакуя его корабли National Interest американский журнал

Как Россия гарантирует безопасность Венесуэлы

По словам Коноваловой-Алхименковой, Россия имеет разный набор инструментов, чтобы оказать военную помощь Венесуэле без применения ядерного оружия.

Например, в июне прошлого года корабли Военно-морского флота России прибыли на Кубу, после чего они достигли берегов Венесуэлы. В оборонном ведомстве двух латиноамериканских республик было указано, что они не несут оружия массового поражения.

Российские корабли прибыли в Карибское море на фоне дискуссий в странах НАТО разрешить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь России. Тогда российский лидер Владимир Путин допустил ответные меры, включая передачу военной техники конфликтующим с США странам

Поэтому флот России часто называют политическим инструментом в руках местных властей. Например, в 2015 году корабли прибыли в Гавану за день до начала переговоров с Вашингтоном об улучшении отношений. Аналогичным в 2022 году в ответ на ужесточение американских санкций Никарагуа формально разрешила России разместить на своей территории военные базы.

Администрация Трампа хочет устроить переворот в Венесуэле

С момента возвращения Трампа в Белый дом отношения США и Венесуэлы серьезно обострились. 21 августа Пентагон направил три военных корабля к берегам южноамериканской республики, чтобы вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Причиной такого решения называется борьба с базирующейся в латиноамериканской республике бандой «Cartel de los Soles» (с испанского — «Картель Солнца»). Ее подозревают в торговле наркотиками.

$50 млн обещают власти США за поимку Мадуро, обвиняя его в якобы обороте наркотиков

2 сентября Белый дом приказал нанести военный удар по венесуэльскому судну. В ответ на это, 4 сентября венесуэльские истребители пролетели над американскими эсминцами, а президент страны сообщил о «максимальной готовности к обороне». Незадолго до второго удара 15 сентября, Мадуро заявил, что и «без того напряженные отношения» между США и Венесуэлой «были полностью разрушены угрозами бомбардировок».

На фоне дискуссий внутри США о помощи России в Венесуэле и наращивании американского флота у берегов южноамериканской страны, обостряется ситуация и внутри страны.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призналась в интервью Financial Times в тайных переговорах с высокопоставленными чиновниками администрации Трампа об организации свержения Мадуро.

По ее словам, отправка Соединенными Штатами военного флота и удары по кораблям наркокартелей якобы побудили венесуэльцев вступать в подполье.

Число людей, которые хотят присоединиться к нашей организации за последние три недели серьезно выросло. Есть десятки и десятки тысяч граждан, находящихся в подполье Мария Корина Мачадо лидер венесуэльской оппозиции

«Эта совокупность внутренних и внешних сил создала условия для того, чтобы Мадуро и его режим все больше осознавали, что их время истекло и что лучший вариант для них — уйти от власти сейчас», — пригрозила политик.

При этом, как отмечают авторы материала, ни Мачадо, ни другие лидеры оппозиции не стали раскрывать детали возможного переворота. Они лишь указали, что США «не должны нести ответственность за этот вопрос», назвав свержение власти «делом венесуэльского народа».