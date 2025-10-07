Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:06, 7 октября 2025Мир

Трамп сделал новое заявление по возможным поставкам Tomahawk Украине

Трамп сообщил, что практически принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом политик рассказал в контексте вопроса о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, пишет ТАСС.

«Я не добиваюсь эскалации», — указал политик, отвечая на вопросы журналистов.

При этом американский лидер сообщил, что практически принял решение по Tomahawk. Однако он не пояснил, в чем оно заключается.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Украина не получит Tomahawk. Соответствующие обещания со стороны Вашингтона являются лишь попыткой угодить «европейским друзьям».

В свою очередь, издание Strategic Culture написало, что передача Соединенными Штатами Америки Киеву ракет не изменит ситуацию на поле боя.

Глава РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что использование Киевом ракет Tomahawk в случае их передачи негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о продвижении ВС России на ряде направлений

    Ким Кардашьян показала грудь в прозрачном бюстгальтере

    Венгрия напомнила Украине главное условие для вступления в ЕС

    В ООН поддержали идею Путина по продлению ДСНВ

    Взрывы услышали в российском городе

    Возникший после атаки «Гераней» пожар в Харькове попал на видео

    В Госдуме захотели закрепить ежегодную индексацию зарплат

    Российский военный взял на дежурство огнемет и заставил бойцов ВСУ отступить

    Перехват украинских ракет над Белгородом сняли на видео

    Новый глава Минобороны Франции покинул свой пост спустя день в должности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости