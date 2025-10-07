Трамп сделал новое заявление по возможным поставкам Tomahawk Украине

Трамп сообщил, что практически принял решение по ракетам Tomahawk и Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Об этом политик рассказал в контексте вопроса о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, пишет ТАСС.

«Я не добиваюсь эскалации», — указал политик, отвечая на вопросы журналистов.

При этом американский лидер сообщил, что практически принял решение по Tomahawk. Однако он не пояснил, в чем оно заключается.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Украина не получит Tomahawk. Соответствующие обещания со стороны Вашингтона являются лишь попыткой угодить «европейским друзьям».

В свою очередь, издание Strategic Culture написало, что передача Соединенными Штатами Америки Киеву ракет не изменит ситуацию на поле боя.

Глава РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что использование Киевом ракет Tomahawk в случае их передачи негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.