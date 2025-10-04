Интернет и СМИ
20:14, 4 октября 2025

Передачу Украине ракет Tomahawk сочли бесполезной

Strategic Culture: Передача Украине Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Передача Соединенными Штатами Америки Киеву ракет Tomahawk («Томагавк») не изменит ситуацию на поле боя. О бесполезности такого хода заявило Strategic Culture.

«Как отметил [президент России Владимир] Путин, даже если бы Украине поставили "Томагавки", это бы не изменило ситуацию на поле боя, где украинские силы, которых поддерживает НАТО, стремительно теряют территории», — говорится в статье.

В издании также назвали «Томагавки» примером очередного «иллюзорного чудо-оружия», рекламируемого НАТО и западными СМИ. Кроме того, там заявили, что рассмотрение президентом США Дональдом Трампом идеи по отправке этого оружия на Украину показывает, что в действительности политик не относится серьезно к перспективе окончания конфликта.

Путин ранее подчеркнул, что использование Киевом ракет Tomahawk в случае их передачи негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона. Российский лидер также допустил, что в США выступают с заявлениями о поставках Tomahawk, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине Tomahawk. По его словам, такой шаг станет новым витком напряженности в отношениях между странами.

