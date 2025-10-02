Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

Путин: Поставки Украине ракет Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя

Возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

Однако, как подчеркнул глава государства, использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона. Он также допустил, что в США выступают с заявлениями о поставках Tomahawk, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk. По его словам, это станет новым витком напряженности в отношениях между странами.