Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 2 октября 2025Мир

Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

Путин: Поставки Украине ракет Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляция доступна на сайте клуба.

Однако, как подчеркнул глава государства, использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона. Он также допустил, что в США выступают с заявлениями о поставках Tomahawk, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk. По его словам, это станет новым витком напряженности в отношениях между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Путин высказался о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

    Жители российского города пожаловались на затопленное фекалиями убежище

    Зеленский назвал количество запускаемых по России дронов

    Путин раскрыл детали встречи с Трампом на Аляске

    Назван срок восстановления Овечкина

    Путин сравнил Макрона с Наполеоном

    Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

    Путин похвалил Трампа

    Николь Кидман разводится после 19 лет брака. Как она поделит роскошное имущество с мужем, которого заподозрили в измене?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости