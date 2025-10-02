Мир
17:01, 2 октября 2025Мир

Песков предупредил о последствиях отправки Украине ракет Tomahawk

Песков: Возможная отправка Украине Tomahawk станет новым витком напряженности
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / AP

Возможная отправка Украине ракет Tomahawk станет новым витком напряженности. О последствиях такого решения США предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может быть не замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.

