Песков предупредил о последствиях отправки Украине ракет Tomahawk

Песков: Возможная отправка Украине Tomahawk станет новым витком напряженности

Возможная отправка Украине ракет Tomahawk станет новым витком напряженности. О последствиях такого решения США предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может быть не замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ с российской стороны», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk.