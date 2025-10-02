Мир
В Кремле высказались об ответе России на передачу Украине ракет Tomahawk

Песков: Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Vincent Yu / Pool / Reuters

Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk. Об этом предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники заявила, что Вашингтон может поставить Киеву ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие американские ракеты с дальностью около 800 километров. Решение о том, какие именно поставки будут одобрены, пока не принято.

При этом эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана отметила, что Украина не сможет применить против России Tomahawk, о поставках которых президент Владимир Зеленский попросил у американского лидера Дональда Трампа. Она напомнила, что США все еще ограничивают использование Киевом оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России.

