В США допустили отправку Украине ракет Tomahawk и Barracuda

WSJ: США могут поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и Barracuda

Вашингтон может поставить Киеву ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие американские ракеты с дальностью около 800 километров, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США допускают возможность отправки Украине Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью около 500 миль (804 километров — примечание "Ленты.ру")», — говорится в статье.

Решение о том, какие именно поставки будут одобрены, пока не принято.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине первую партию из 10 управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition).