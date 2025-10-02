Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:31, 2 октября 2025Мир

В США допустили отправку Украине ракет Tomahawk и Barracuda

WSJ: США могут поставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk и Barracuda
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iranian news agency WANA / Global Look Press

Вашингтон может поставить Киеву ракеты Tomahawk и Barracuda, а также другие американские ракеты с дальностью около 800 километров, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«США допускают возможность отправки Украине Tomahawk и Barracuda, а также других ракет американского производства с дальностью около 500 миль (804 километров — примечание "Ленты.ру")», — говорится в статье.

Решение о том, какие именно поставки будут одобрены, пока не принято.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине первую партию из 10 управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах США предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь России

    Ушедший в армию российский актер поделился впечатлениями от службы

    На сбитых украинских дронах обнаружили польские камеры

    Мужчина выследил педофила и расправился с ним ради веселья

    Одной категории граждан проиндексируют пенсии в октябре 2026 года

    В США допустили отправку Украине ракет Tomahawk и Barracuda

    Сестра заблокировала родного брата из-за его реакции на ее романтическое путешествие

    Ночные посиделки в телефоне в полной темноте оказались опасны для здоровья

    Над российским городом прогремело несколько взрывов

    Семьи в Германии переплатили за газ и свет из-за конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости